Суд обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради Баранській

Суд визначив для депутатки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці

Раніше працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, суд визначив для депутатки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 49 млн грн.

Нагадаємо, працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. З власних джерел «Главкому» стало відомо, що йдеться про Світлану Баранську від депутатської фракції «Політична партія «Європейська солідарність».

Як зазначали правоохоронці, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад $1,5 млн у різній валюті.

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фото: ДБР

Як повідомлялося, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

До слова, «Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.