24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 24 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
24 липня в Україні відзначають річницю визволення Лисичанська у 2014 році та День фінансового працівника, а у світі – Міжнародний день турботи про себе та День двоюрідних братів і сестер. До кінця року залишається 160 днів. Православні вшановують пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба та великомучениці Христини.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 липня 2026 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
День визволення Лисичанська
24 липня 2014 року підрозділи Збройних сил України визволили Лисичанськ від проросійських бойовиків у ході Антитерористичної операції. Місто стало черговим кроком у поверненні Луганщини під контроль України після звільнення Сіверськодонецька 22 липня. Лисичанськ – стратегічно важливе місто над Сіверським Дінцем, яке разом із сусіднім Сіверськодонецьком утворює промислово-міську агломерацію. У червні 2022 року Росія знову окупувала місто під час повномасштабного вторгнення.
День фінансового працівника України
Щороку 24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника – офіційне професійне свято фінансистів, бухгалтерів, економістів та всіх, хто забезпечує стабільність фінансової системи держави. Дата встановлена Кабінетом Міністрів України і покликана вшанувати внесок цих фахівців в економічний розвиток країни.
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день турботи про себе
Щороку 24 липня відзначають Міжнародний день турботи про себе (International Self-Care Day). Дата обрана невипадково: 24.07 символізує потребу дбати про власне здоров'я та добробут 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Свято нагадує, що профілактика хвороб, здоровий сон, збалансоване харчування і фізична активність – не розкіш, а щоденна необхідність.
День двоюрідних братів і сестер
Неофіційне сімейне свято, присвячене кузенам та кузинам – нагода зміцнити родинні зв'язки й нагадати про важливість ширшого кола сім'ї.
Релігійні свята та їхня історія
Святі мученики Борис і Гліб
24 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святих мучеників-страстотерпців Бориса і Гліба – у хрещенні Романа та Давида. Вони були молодшими синами князя Володимира Великого і загинули у 1015 році від рук свого брата Святополка Окаянного, який прагнув одноосібної влади. Обидва знали про небезпеку, але відмовилися чинити збройний опір, щоб не проливати братньої крові й не розпалювати міжусобну війну.
За смирення та готовність прийняти смерть заради миру Борис і Гліб стали першими святими, канонізованими у Київській Русі. У народному календарі цей день зветься «Борис і Гліб Літні», або «Паликопни»: через ризик гроз і блискавок селяни намагалися не виходити на роботу в поле, щоб вогонь не спалив копи сіна.
Велика мучениця Христина
Цього ж дня церква вшановує пам'ять великомучениці Христини – християнської святої III століття. Народившись у заможній язичницькій родині, вона прийняла хрещення всупереч волі батька й відмовилася поклонятися ідолам. Після жорстоких тортур Христина прийняла мученицьку смерть, зберігши вірність своїй вірі.
Народні вірування та прикмети
- Гроза 24 липня – до затяжної мокрої погоди.
- Вранці густий туман – до гарного дня.
- Якщо берізки вже жовтіють – осінь прийде рано.
- Сильна роса на траві – літо ще потримається.
Що не можна робити сьогодні
- Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою на городі чи в полі.
- Не варто прибирати в домі.
- Не можна брати або давати в борг гроші – за повір'ям, це накличе фінансові труднощі.
Історичні події
- 1015 рік – у боротьбі за київський престол вбито князя Бориса – одного з перших руських святих.
- 1534 рік – французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія в Канаді.
- 1783 рік – народився Сімон Болівар – лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці.
- 1802 рік – народився Александр Дюма (батько), видатний французький письменник.
- 1911 рік – американський археолог Хайрам Бінгем відкрив у Перу «втрачене місто» Мачу-Пікчу.
- 1923 рік – підписано Лозаннський мирний договір, що встановив кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.
- 1945 рік – на Потсдамській конференції президент США Гаррі Трумен повідомив Сталіна про створення ядерної бомби.
- 1990 рік – уперше перед Київською міськрадою поруч з прапором УРСР підняли синьо-жовтий національний прапор.
- 2014 рік – українські війська визволили Лисичанськ від проросійських бойовиків.
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Борис, Гліб, Христина.
Читайте також:
- Церковний календар на липень 2026: коли відзначаємо День Хрещення Русі-України
- Посівний календар на липень 2026 року: що сіяти, коли доглядати за рослинами та які роботи провести на городі
- Місячний календар на липень 2026 року: коли Молодик та Повня
- Календар кльову на липень 2026: коли День рибалки та найкращі дні для лову
- Місячний календар стрижок на липень 2026: які дні ідеально підійдуть для змін
- Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Коментарі — 0