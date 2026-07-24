24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 липня в Україні відзначають річницю визволення Лисичанська у 2014 році та День фінансового працівника, а у світі – Міжнародний день турботи про себе та День двоюрідних братів і сестер. До кінця року залишається 160 днів. Православні вшановують пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба та великомучениці Христини.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День визволення Лисичанська

24 липня 2014 року підрозділи Збройних сил України визволили Лисичанськ від проросійських бойовиків у ході Антитерористичної операції. Місто стало черговим кроком у поверненні Луганщини під контроль України після звільнення Сіверськодонецька 22 липня. Лисичанськ – стратегічно важливе місто над Сіверським Дінцем, яке разом із сусіднім Сіверськодонецьком утворює промислово-міську агломерацію. У червні 2022 року Росія знову окупувала місто під час повномасштабного вторгнення.

День фінансового працівника України

Щороку 24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника – офіційне професійне свято фінансистів, бухгалтерів, економістів та всіх, хто забезпечує стабільність фінансової системи держави. Дата встановлена Кабінетом Міністрів України і покликана вшанувати внесок цих фахівців в економічний розвиток країни.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день турботи про себе

Щороку 24 липня відзначають Міжнародний день турботи про себе (International Self-Care Day). Дата обрана невипадково: 24.07 символізує потребу дбати про власне здоров'я та добробут 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Свято нагадує, що профілактика хвороб, здоровий сон, збалансоване харчування і фізична активність – не розкіш, а щоденна необхідність.

День двоюрідних братів і сестер

Неофіційне сімейне свято, присвячене кузенам та кузинам – нагода зміцнити родинні зв'язки й нагадати про важливість ширшого кола сім'ї.

Релігійні свята та їхня історія

Святі мученики Борис і Гліб

24 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святих мучеників-страстотерпців Бориса і Гліба – у хрещенні Романа та Давида. Вони були молодшими синами князя Володимира Великого і загинули у 1015 році від рук свого брата Святополка Окаянного, який прагнув одноосібної влади. Обидва знали про небезпеку, але відмовилися чинити збройний опір, щоб не проливати братньої крові й не розпалювати міжусобну війну.

За смирення та готовність прийняти смерть заради миру Борис і Гліб стали першими святими, канонізованими у Київській Русі. У народному календарі цей день зветься «Борис і Гліб Літні», або «Паликопни»: через ризик гроз і блискавок селяни намагалися не виходити на роботу в поле, щоб вогонь не спалив копи сіна.

Велика мучениця Христина

Цього ж дня церква вшановує пам'ять великомучениці Христини – християнської святої III століття. Народившись у заможній язичницькій родині, вона прийняла хрещення всупереч волі батька й відмовилася поклонятися ідолам. Після жорстоких тортур Христина прийняла мученицьку смерть, зберігши вірність своїй вірі.

Народні вірування та прикмети

Гроза 24 липня – до затяжної мокрої погоди.

Вранці густий туман – до гарного дня.

Якщо берізки вже жовтіють – осінь прийде рано.

Сильна роса на траві – літо ще потримається.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою на городі чи в полі.

Не варто прибирати в домі.

Не можна брати або давати в борг гроші – за повір'ям, це накличе фінансові труднощі.

Історичні події

1015 рік – у боротьбі за київський престол вбито князя Бориса – одного з перших руських святих.

1534 рік – французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія в Канаді.

1783 рік – народився Сімон Болівар – лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці.

1802 рік – народився Александр Дюма (батько), видатний французький письменник.

1911 рік – американський археолог Хайрам Бінгем відкрив у Перу «втрачене місто» Мачу-Пікчу.

1923 рік – підписано Лозаннський мирний договір, що встановив кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.

1945 рік – на Потсдамській конференції президент США Гаррі Трумен повідомив Сталіна про створення ядерної бомби.

1990 рік – уперше перед Київською міськрадою поруч з прапором УРСР підняли синьо-жовтий національний прапор.

2014 рік – українські війська визволили Лисичанськ від проросійських бойовиків.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Борис, Гліб, Христина.