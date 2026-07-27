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У США в літньому таборі діти отруїлися цукерками з наркотиками

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Діти отруїлися психотропними речовинами у літньому таборі YMCA
фото з відкритих джерел

Батьки розповіли, у якому стані перебували їхні діти після вживання отруйних солодощів

23 липня у місті Іст-Оранж, штат Нью-Джерсі (США), в літньому таборі 13 дітей наїлися солодощів із наркотичними речовинами. Цукерки могли містити галюциногенні гриби. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times

За словами представника табору YMCA Річарда Гораба, один із дітей роздав іншим солодощі, про що не знали організатори та не давали на це згоди. Врешті дітям стало зле, тож на місце викликали медиків, батьків та поліцію. Дітей оглянули медики, після чого їх передали батькам.

Як запевнив Річард Гораб, учасникам літньої програми заборонено ділитися їжею. Як повідомляють ЗМІ, солодощі могли містити галюциногенні гриби. Однак наразі поліція Іст-Оранжа не дає коментарів пресі стосовно справи.

Водночас одна з батьків дітей, Ясміна, які отруїлися невідомими солодощами, розповіла, що її син має церебральний параліч, епілепсію та тривожний розлад. Коли вона приїхала до табору, то побачила, що син перебуває у стані, близькому до «психозу». Хлопчик постійно повторював: «Я не хочу помирати, я не хочу помирати». У лікарні в сина Ясміни підвищився артеріальний тиск, а згодом в нього почалися галюцинації. Він дивився на стелю та розмовляв із собою.

За словами жінки, діти, які отруїлися, виглядали хворобливо та мали білі губи. «Це було найгірше, що мені коли-небудь доводилося бачити», – зізналася мати.

Інша мати, Синтія Каннінгем, розповіла, що її донька відкусила лише шматочок цукерки, схожої на шоколадний батончик, але виплюнула його через дивний смак. Як стверджує її мати, дівчинка все одно мала вигляд, ніби вона перебувала під сильним впливом психоактивної речовини, тому мати відвезла її до лікарні.

Нагадаємо, прокурори Хаджибейської окружної прокуратури Одеси домоглися засудження 42-річного чоловіка, який під час перевезення наркотику використав власну 10-річну доньку як прикриття: рюкзак із забороненою речовиною лежав біля неї в автомобілі, поки батько вів перемовини з покупцем. Зокрема, чоловік ховав кокаїн у пачках з-під кукурудзяних паличок.

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Теги: США діти наркотики

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