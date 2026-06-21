У Харкові чоловік напав на трьох людей

Поліція затримала чоловіка, йому загрожує до 7 років ув'язнення

22-річний зловмисник уламком розбитої пляшки порізав чоловіка, вдарив продавчиню та пенсіонерку

У Холодногірському районі Харкова 20 червня близько 17:30 стався напад на громадян, унаслідок якого травми отримали троє осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.

Зловмисником виявився 22-річний уродженець Черкас, який спочатку ввірвався до торговельного кіоску та за допомогою уламка розбитої пляшки спричинив різані рани чоловіку, а потім завдав удару кулаком по голові продавчині. Під час спроби втекти з місця події нападник також ударив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила поруч. Усім травмованим наразі надають необхідну медичну допомогу.

Співробітники поліції оперативно вирахували місце перебування фігуранта, і зараз розглядається питання щодо його офіційного затримання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім цього, правоохоронці готують матеріали для внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії молодика попередньо кваліфікують за 4 ч. ст. 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за хуліганство. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Як відомо, Дніпровському районі Києва 20-річна дівчина пошкодила двері супермаркету після того, як їй відмовили у продажу алкоголю через закриття магазину. Поліція повідомила їй про підозру у хуліганстві.

За даними правоохоронців, відвідувачка прийшла до магазину наприкінці робочого дня, аби придбати спиртне. Почувши відмову, дівчина почала сваритися з працівниками, а на виході кількома ударами ніг вибила нижню частину дверей.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин.

За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.