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600 доз кокаїну та 13 затриманих: у Києві ліквідовано масштабну наркомережу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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600 доз кокаїну та 13 затриманих: у Києві ліквідовано масштабну наркомережу (фото)
Поліція вилучила під час спецоперації 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн
фото: Національна поліція України

Серед затриманих – 22-річний мешканець столиці, який, за даними слідства, був організатором оборудки

Поліція Києва припинила діяльність масштабної наркомережі і вилучила під час обшуків 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

«Оперативники Шевченківського управління поліції отримали інформацію про функціонування організованої групи осіб, яка вибудувала стійкий канал постачання та реалізації кокаїну. У ході оперативної розробки встановлено, що учасники угруповання створили розгалужену систему збуту наркотиків із використанням закритого каналу у месенджері», –зазначили правоохоронці.

Як повідомили у поліції, через цей канал здійснювався прийом замовлень, координація доставки та збут.

Поліцейські затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка збувала кокаїн
Поліцейські затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка збувала кокаїн
фото: Національна поліція України

«Реалізація здійснювалася як шляхом адресних доставок, так і за схемою особистої передачі «з рук у руки». З метою уникнення викриття фігуранти регулярно змінювали орендовані транспортні засоби, використовували різні місця тимчасового проживання, мінімізували прямі контакти між собою, а для комунікації застосовували зашифровані месенджери», – поінформували у поліції.

Фігуранти для конспірації регулярно змінювали орендований транспорт, використовували різні місця тимчасового проживання, мінімізували прямі контакти між собою
Фігуранти для конспірації регулярно змінювали орендований транспорт, використовували різні місця тимчасового проживання, мінімізували прямі контакти між собою

Окрім цього, учасники угруповання для ускладнення ідентифікації та відстеження маршрутів збуту постійно змінювали логістику пересування.

У результаті в порядку статті 208 КПК України затримано 13 осіб
У результаті в порядку статті 208 КПК України затримано 13 осіб
фото: Національна поліція України

Правоохоронці днями провели фінальну фазу спецоперації з припинення діяльності злочинної мережі одночасно у Києві, Київській області та Дніпрі. До її реалізації були залучені оперативні підрозділи кримінальної поліції, слідчі, спецпризначенці та криміналісти. У результаті в порядку статті 208 КПК України було затримано 13 осіб, які входили до складу організованої злочинної групи. Серед цих осіб – 22-річний мешканець столиці, який, за даними слідства, був організатором оборудки, його спільники, особи, відповідальні за фасування та розповсюдження наркотиків, і кур’єри, які забезпечували логістику збуту на території різних регіонів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн, значні суми готівки, мобільні телефони, засоби фасування, електронні ваги і 13 транспортних засобів.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили усім затриманим особам про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. На час слідства суд обрав членам наркоугрупування запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у травні правоохоронці Києва ліквідували міжрегіональний канал збуту кокаїну – вилучено «товару» на майже 8 млн грн. Над документуванням злочинної діяльності поліцейські працювали кілька місяців, встановивши всіх учасників схеми та маршрути постачання.

Раніше Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем.

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Теги: поліція прокуратура наркоторговля наркотики Київ

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