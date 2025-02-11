У лісопосадці на Тернопільщині знайдено людські рештки

Біля тіла правоохоронці виявили одяг та гумові чоботи

У лісопосадці села Трибухівці Чортківського району місцевий житель знайшов чоловічі рештки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що чоловік прогулювався з собакою, коли помітив людські кості. На місце події виїжджали працівники Бучацького відділення поліції.

Біля тіла правоохоронці виявили одяг та гумові чоботи.

«Судово-медичний експерт припускає, що чоловік пролежав у заростях кілька місяців. Працівники поліції встановлюють особу невідомого, а також його причину смерті», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі в парку «Сопільче» дві дівчинки виявили валізу з тілом жінки всередині. На моторошну знахідку діти натрапили неподалік ставка. Поліція затримала чоловіка – він викинув труп своєї матері.

За даними поліції, чоловік – уродженець Росії – разом із матір'ю орендував квартиру в Тернополі, 84-річна жінкахворіла та померла напередодні.

Чоловік заявив, що злякався, поклав її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя, його затримали в Одесі.

Розтин показав, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.