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У Сумах чоловік 10 разів продав неіснуючий трактор і заробив понад 600 тис. грн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Сумах чоловік 10 разів продав неіснуючий трактор і заробив понад 600 тис. грн
Шахраєм виявився 34-річний сумчанин, який ошукував людей по всій Україні
фото з відкритих джерел

Підозрюваний розмістив оголошення нібито від імені агрофірми про продаж неіснуючих тракторів

У Сумах 34-річний чоловік незаконно збагатився на 619 тис. грн, десять разів продавши неіснуючий трактор через інтернет-оголошення. Про це пише Прокуратура Сумщини.

За даними слідства, підозрюваний у мережі Інтернет розмістив оголошення нібито від імені агрофірми про продаж неіснуючих тракторів. Зацікавленим людям пропонував перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити транспортний засіб.

Деякі покупці після повної оплати ще й перераховували кошти за доставку трактора до визначеного місця. Відомо про 10 потерпілих, які втратили від 7 тис. до 146 тис. грн.

Зазначається, що шахраєм виявився 34-річний сумчанин, який ошукував людей по всій Україні. Загалом підозрюваний за рік своєї злочинної діяльності збагатився на 619 тис. грн.

Наразі для забезпечення відшкодування шкоди потерпілим рішенням суду накладено арешт на кошти, вилучені у затриманого – 24800 грн, 420 злотих, 80 Євро та $14920.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за статею «Шахрайство». Досудове слідство триває.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні було відкрито понад 82 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці викрили 26-річну псевдоволонтерку, яку підозрюють у вчиненні шахрайства. За даними слідства, вона видурила у громадян 1,2 млн гривень.

До слова, 71-річна пенсіонерка з Сумщини стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону.

Теги: чоловік арешт шахрайство

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