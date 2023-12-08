Коли відбудеться слухання, Фаріон наразі не знає

Мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з «Львівської політехніки».

Цю інформацію «Суспільному» підтвердила Ірина Фаріон 8 грудня.

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Як повідомила Фаріон, вона оскаржуватиме рішення про звільнення. Позов був поданий напередодні, 7 грудня. «Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати», – сказала мовознавиця.

За словами Фаріон, коли відбудеться слухання, вона наразі не знає.

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За даними ресурсу Судова влада України, справу слухатимуть у Галицькому районному суді Львова. Предмет позову «визнання незаконним та скасування наказу про звільнення». Суддя у цій справі – Віталій Стрельбицький.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка". Університет розірвав із нею трудову угоду.

Керівниця Центру комунікацій "Львівської політехніки" Наталія Павлишин, у телефонній розмові сказала, що ситуацію коментувати не будуть.