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ВАКС визначив запобіжний захід ексголові Господарського суду Львівщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ВАКС визначив запобіжний захід ексголові Господарського суду Львівщини
Суддя ухвалив рішення підозрюваного Юркевича взяти під варту негайно в залі суду
фото: «Слово і діло»

Юркевичу визначено альтернативу у вигляді застави в розмірі 12 млн грн

Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього голову, суддю Господарського суду Львівської області у відставці Михайла Юркевича із альтернативою 12 млн грн застави. 

Таке рішення 23 грудня ухвалив слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юркевича Михайла Васильовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 20 лютого 2025 року включно. Підозрюваного Юркевича взяти під варту негайно в залі суду», – оголосив рішення суддя.

Одночасно підозрюваному Юркевичу визначили альтернативу у вигляді застави в розмірі 12 млн грн. У разі внесення коштів він вийде з-під варти і на нього покладуть низку обов'язків: прибувати за першою вимогою; не відлучатися з Львівської області без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та зазначеними в рішенні особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому та чинному головам Господарського суду Львівської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, за яку вони мали зловживати впливом. За інформацією «Слово і діло», йшлося про керівника Господарського суду Львівщини Василя Артимовича, в якого детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

У НАБУ розповіли, що йдеться про Господарський суд Львівської області. За даними слідства, підозрювані пообіцяли за $1 млн забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн. 

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Теги: корупція в Україні Антикорупційний суд суддя

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