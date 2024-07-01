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Вбивство посадовця Запорізької міськради: поліція затримала імовірного співучасника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вбивство посадовця Запорізької міськради: поліція затримала імовірного співучасника
У результаті проведеного комплексу заходів були встановлені двоє фігурантів – чоловіки 21 і 33 років, обидва – жителі інших регіонів
фото: Національна поліція України

Посадовця вбили 11 червня у середмісті Запоріжжя

Працівники правоохоронних органів затримали чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міської ради. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Йому повідомлено підозру в умисному вбивстві. За це передбачено позбавлення волі на термін від семи до 15 років.

Офіс генерального прокурора не називає ім’я загиблого, але співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що жертва – Максим Денщік, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.

За даними слідства, 11 червня біля під’їзду багатоповерхівки у Запоріжжі невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Затриманий за підозрою у причетності до вбивства посадовця Запорізької міської ради
Затриманий за підозрою у причетності до вбивства посадовця Запорізької міської ради
фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувалися на території інших областей. Одного з них затримано й повідомлено про підозру, наразі він перебуває під вартою. Чоловіка, який стріляв у посадовця, оголошено в розшук. 

У Нацполіції уточнили, що правоохоронці допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства, та відпрацювали відеозаписи 140 камер відеоспостереження.

У результаті проведеного комплексу заходів були встановлені двоє фігурантів – чоловіки 21 і 33 років, обидва – жителі інших регіонів.

За версією слідства, декілька днів зловмисники слідкували за посадовцем. 11 червня в спланований час вони чекали на Денщіка біля його будинку. Коли той вийшов із під’їзду, один з нападників здійснив п’ять пострілів із вогнепальної зброї.

Нагадаємо, вранці, 11 червня, у Запоріжжі чоловік стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні. За фактом події відкрито кримінальне провадження, стрілка розшукують, повідомив у вівторок департамент комунікації Національної поліції України.

«Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги«, – вказали у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

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Теги: Запоріжжя вбивство

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