Кличко і мер Брюселля посадили дерева на Володимирській гірці у Києві (фото)

Віталій Кличко: «Ці дерева – символ нашої дружби та перемоги України й демократичного світу над варварською Росією!»

У столиці на Володимирській гірці мер Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом започаткували «Алею друзів Києва». Чиновники висадили два перших дерева – як символ дружби та перемоги України й демократичного світу над російською агресією.

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«Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці. І висадили сьогодні два перших дерева – платани іспанські. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя. Ці дерева – символ нашої дружби та Перемоги України й демократичного світу над варварською Росією!», – зазначив Кличко.

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Мер столиці подякував місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом. За те, що не припиняють надавати Україні політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу.

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Нагадаємо, під час візиту до Києва мер Брюсселя Філіп Клоз, державний секретар Брюссельського столичного регіону Паскаль Смет та делегація Брюсселя відвідали постраждалі від російських варварів передмістя столиці, побували в одній із київських комунальних лікарень та реабілітаційному центрі. Також Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом поспілкувалися онлайн із Києва з мерами 15 європейських міст-підписантів спільної «Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку української столиці».

Також повідомлялося, що Бельгія готує новий пакет допомоги Україні