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Кличко і мер Брюселля посадили дерева на Володимирській гірці у Києві (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко і мер Брюселля посадили дерева на Володимирській гірці у Києві (фото)
Мер столиці подякував місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом
фото: пресслужба Віталія Кличка

Віталій Кличко: «Ці дерева – символ нашої дружби та перемоги України й демократичного світу над варварською Росією!»

У столиці на Володимирській гірці мер Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом започаткували «Алею друзів Києва». Чиновники висадили два перших дерева – як символ дружби та перемоги України й демократичного світу над російською агресією.

«Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці. І висадили сьогодні два перших дерева – платани іспанські. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя. Ці дерева – символ нашої дружби та Перемоги України й демократичного світу над варварською Росією!», – зазначив Кличко.

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Мер столиці подякував місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом. За те, що не припиняють надавати Україні політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, під час візиту до Києва мер Брюсселя Філіп Клоз, державний секретар Брюссельського столичного регіону Паскаль Смет та делегація Брюсселя відвідали постраждалі від російських варварів передмістя столиці, побували в одній із київських комунальних лікарень та реабілітаційному центрі. Також Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом поспілкувалися онлайн із Києва з мерами 15 європейських міст-підписантів спільної «Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку української столиці».

Також повідомлялося, що Бельгія готує новий пакет допомоги Україні

 

Теги: Віталій Кличко Бельгія Брюссель Україна природа

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