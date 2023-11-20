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Угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників: США кажуть про прогрес

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників: США кажуть про прогрес
Заступник радника з національної безпеки президента США Джон Файнер
фото: Getty Images

Робота над угодою ще не завершена

Угода між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників можлива. Переговори досягли «дуже чутливого етапу». Про це заявив заступник радника з національної безпеки президента США Джон Файнер у інтерв’ю ABC News.

«Ці переговори явно досягли дуже чутливого етапу. Ми стежимо за цим щохвилини, щогодини і вже кілька тижнів. І це неймовірно високий пріоритет для всіх нас у цій адміністрації, включно з президентом», – сказав він.

Файнер додав, що значний прогрес був досягнутий вже цими вихідними. Проте робота ще не завершена.

«Деякі прогалини вже скоротилися. Деякі з питань, які були суперечливими, уже вирішені. Але ми не завершили роботу. Угоди ще немає. І думаю, що було б передчасно робити висновок, що це неминуче, враховуючи, наскільки близько ми підійшли до цього в минулому», – пояснив представник Білого дому.

Джон Файнер також зазначив, що припинення вогню не є прийнятним, оскільки ХАМАС хоче продовжувати нападати на Ізраїль. А США абсолютно з цим не згодні. Водночас, за його словами, Ізраїль зобов'язаний захищати цивільне населення навіть за найскладніших обставин.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що уряд Ізраїлю та організація ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників. 

Попередня угода передбачає звільнення ізраїльських жінок і дітей групами, одночасно з палестинськими жінками та молодими людьми, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Раніше лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу в ізраїльських в'язницях.

Теги: обмін полоненими обмін переговори звільнення ХАМАС Ізраїль

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