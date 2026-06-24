Заволодіння державним грантом: ексміністр часів Януковича отримав підозру

За даними слідства, на початку 2024 року ексміністр Бойко організував схему заволодіння коштами державного гранту

За висновком судової економічної експертизи, держбюджету завдано понад 5,6 млн грн бюджетних коштів

Прокурори Черкаської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому нардепу та ексміністру охорони навколишнього природного середовища, який нині очолює наглядову раду одного із закладів вищої освіти Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними «Суспільного», йдеться про Віктора Бойка. Він був міністром охорони навколишнього природного середовища України з березня по липень 2010 року за часів президентства Віктора Януковича.

Також підозри отримали директор підприємства та бухгалтер.

За даними слідства, на початку 2024 року ексміністр організував схему заволодіння коштами державного гранту, виділеного на підтримку переробної промисловості. Для цього до Міністерства економіки України подали бізнес-план щодо придбання лінії з виробництва комбікормів та створення нових робочих місць. Після схвалення заявки підприємство отримало понад 5,6 млн грн бюджетних коштів.

«Надалі ці гроші перерахували на рахунок підконтрольного товариства на підставі документів із неправдивими відомостями. Обладнання, передбачене бізнес-планом, фактично не придбали. Нові робочі місця не створили. А грантові кошти використали не за цільовим призначенням. Щоб приховати схему, упродовж 2024-2026 років до банку та інших установ подавали документи про нібито виконання умов грантової програми. У них ішлося про придбання обладнання, запуск виробничої лінії та створення робочих місць», – наголосив офіс генпрокурора.

Зазначається, що під час перевірки як нове обладнання демонстрували старе, що вже перебувало у користуванні підприємства. За висновком судової економічної експертизи, державному бюджету завдано понад 5,6 млн грн бюджетних коштів.

Колишньому народному депутату та ексміністру інкримінують організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, службове підроблення за попередньою змовою групою осіб та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України).

Директору підприємства та бухгалтеру інкримінують пособництво у заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службове підроблення за попередньою змовою групою осіб та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України).