Медведчук отримав нову підозру

Віктор Медведчук вже фігурує в низці кримінальних справ

Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру за фактом виправдовування російської збройної агресії проти України та публічних закликів до зміни державних кордонів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

За матеріалами слідства, Медведчуку інкримінують публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ.

Слідство з'ясувало, що під час інтерв'ю проросійському журналісту Томасу Рьоперу на YouTube-каналі NuoFlix підозрюваний відкрито висловився за так зване «включення» всієї території України до складу Російської Федерації.

Правоохоронці повідомили Медведчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

у публічних закликах до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 110 ККУ);

виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, розпочатої 2014 року, а також глорифікації її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації, за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, Медведчук, який є кумом російського диктатора Володимира Путіна, вже фігурує в низці кримінальних справ. Українські правоохоронці обвинувачують його, зокрема, у державній зраді та колабораційній діяльності. Після затримання в Україні у вересні 2022 року його передали Росії в межах обміну на українських військовополонених.

Зокрема, Офіс генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном. Йдеться про обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука.