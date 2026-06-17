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Завершено розслідування проти Януковича та 16 його поплічників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Завершено розслідування проти Януковича та 16 його поплічників
Після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави
фото: ТАСС

До кримінальної відповідальності у провадженні притягуються 17 колишніх вищих керівників органів державної влади

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Йдеться про кримінальне провадження щодо членів злочинної організації, яку, створив і очолив колишній президент України у 2010-2014 роках.

Завершено розслідування проти Януковича та 16 його поплічників фото 1

«Слідство встановило, що після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович, всупереч присязі президента України, почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави та громадян, а для встановлення особистого контролю над державним апаратом.   Для цього він залучив до злочинної організації осіб зі свого оточення, які мали досвід роботи в органах державної влади, правоохоронній системі та секторі безпеки», – йдеться у повідомленні.

Кравченко наголосив, що учасники цієї організації отримували ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті міністрів, міністерствах і відомствах, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних силах України, судовій системі, місцевих державних адміністраціях та інших державних структурах.

«Вони створювали видимість законної діяльності, але фактично діяли в інтересах біглого президента або у власних спільних інтересах. Ця система діяла практично в усіх державних сферах і регіонах країни. Вона дозволила планувати та організовувати тяжкі й особливо тяжкі злочини. Окремий і надзвичайно важливий блок розслідування про події Революції Гідності», – додав генпрокурора.

Зазначається, що у листопаді 2013 року, після відмови від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, масові мирні зібрання громадян були сприйняті керівництвом цієї організації як загроза подальшому утриманню влади. Віктор Янукович як керівник злочинної організації ухвалив рішення застосувати правоохоронні органи та ЗСУ для силової протидії протестувальникам у центрі Києва. Організацію цих дій було доручено підконтрольним керівникам МВС, СБУ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та іншим учасникам злочинної організації.

«Наслідком стали незаконне перешкоджання мирним зібранням, силові розгони протестувальників і найтрагічніші події 18-20 лютого 2014 року на Майдані. У період з 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року внаслідок незаконних дій членів злочинної організації загинули 70 цивільних осіб, понад 1200 протестувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – підкреслив Кравченко.

Список усіх підозрюваних

  1. експрезидент України Віктор Янукович;
  2. ексміністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко;
  3. експрем'єр-міністр України Микола Азаров;
  4. колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка;
  5. ексміністр оборони України Павло Лебедєв;
  6. ексначальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Юрій Ільїн;
  7. колишній тимчасово виконувач обов'язків начальника ГУМВС України в місті Києві Валерій Мазан;
  8. ексзаступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк;
  9. ексзаступник начальника Головного управління – начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві Петро Федчук;
  10. екскомандир полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві Сергій Кусюк;
  11. ексголова Служби безпеки України Олександр Якименко;
  12. колишній перший заступник голови Служби безпеки України Володимир Тоцький;
  13. ексначальник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області Олександр Щеголєв;
  14. директор Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України Павло Зінов;
  15. ексначальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Станіслав Шуляк;
  16. ексначальник Департаменту громадської безпеки МВС України Олексій Крикун;
  17. ексначальник Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Ганжа.

«За ініціативи сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Оскільки підозрювані переховуються на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях України, досудове розслідування щодо них здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia», – підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, 20 січня 2026 року Вищий антикорупційний суд України засудив до 15 років позбавлення волі заочно експрезидента-втікача Януковича за незаконне заволодіння угіддями Сухолуччя.

Торік у квітні Януковича засудили до 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. У 2019 році експрезидента Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

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Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора Революція Гідності Віктор Янукович

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