WOG закриває заправки у Києві та області на ніч через загрозу масованого обстрілу

Цієї ночі заправки у Києві не працюватимуть

Обмеження діятимуть у період з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026

Компанія WOG повідомила про запровадження тимчасових термінових обмежень у Києві та області. Про це пише «Главком» із посиланням на допис компанії у Facebook.

Через загрозу чергового масованого ракетно-дронового удару з боку РФ, автозаправні комплекси у місті Києві та Київській області будуть повністю зачинені у ніч з 1 на 2 липня 2026 року. Обмеження діятимуть у період з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026.

У компанії наголошують, що цей крок є вимушеним і спрямований виключно на забезпечення безпеки клієнтів та працівників АЗК під час потенційної повітряної атаки.

Водіїв наполегливо просять урахувати екстрені зміни у графіку роботи заправок при плануванні нічних поїздок, пересувань містом чи областю, а також заздалегідь подбати про заправку автомобілів.

Нагадаємо, з 1 липня мережа автозаправних комплексів WOG змінює правила роботи в низці областей України. Рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та з метою захисту клієнтів і персоналу компанії.

Особливий режим поширюється на АЗК у таких регіонах:

Сумська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

частина АЗК у Полтавській області.

Як відомо, російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

Посадовець наголосив, що тільки протягом минулої доби були влучання на території чотирьох АЗС. Оператори АЗС розглядають різні варіанти захисту.