«Такого не было никогда». Гауляйтер окупованого Криму звернувся до жителів півострова

Сергій Аксьонов визнав проблеми з пальним та електропостачанням, але закликав кримчан довіряти лише офіційній інформації

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов записав відеозвернення до жителів півострова, в якому визнав, що Крим переживає один із найскладніших періодів за час російської окупації. Він заявив про проблеми з пальним та електропостачанням, водночас закликав жителів не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про це повідомляє «Главком».

На початку звернення Аксьонов заявив, що окупований Крим переживає «непростий час». За словами гауляйтера, найскладнішою наразі є ситуація із забезпеченням пального.

«Ситуація з пальним є найскладнішою. Заходів, які сьогодні вживаються, зокрема за дорученням президента, достатньо, щоб вирішити це питання. Але коли саме це станеться, зараз точно сказати не можу», – заявив Аксьонов.

Водночас він визнав, що через атаки безпілотників окупаційна влада не може забезпечити дотримання графіків відключення електроенергії.

«З огляду на атаки ворожих безпілотників неможливо дотриматися всіх графіків, які б задовольнили всіх», – сказав він.

Окремо Аксьонов запевнив, що дефіциту продовольства та медикаментів нібито немає, однак відмовився розкривати подробиці роботи окупаційної влади у цьому напрямку.

Також гауляйтер закликав жителів півострова не довіряти повідомленням про ситуацію в Криму та орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації.

Наприкінці звернення він визнав, що нинішня ситуація є безпрецедентною для окупованого півострова. «Ситуація непроста, такого ще ніколи не було. Але нічого іншого, окрім єдності, окрім того, щоб ми разом рухалися в одному напрямку та довіряли одне одному, не приведе до досягнення поставлених цілей», – заявив Аксьонов.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.