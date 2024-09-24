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Очільник українського МЗС наступного тижня відвідає Угорщину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник українського МЗС наступного тижня відвідає Угорщину
Глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня
фото з відкритих джерел

Глава МЗС України відвідає Будапешт для того, щоб знайти рішення щодо прав угорської меншини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит до країни очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги наступного тижня. Про це він сказав в інтерв’ю порталу Index.

За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

Як стверджує Будапешт, раніше українські угорці могли навчатися угорською мовою в початковій та середній школі, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою, але тепер, починаючи з четвертого класу, вони позбавлені цього права. 

Міністр закордонних справ Угорщини висловив сподівання, що новим главою МЗС України може бути знайдене рішення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

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Теги: Угорщина Андрій Сибіга МЗС Сійярто

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