Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств

Уряд звільнив заступників очільників Мінветеранів, Мінагро, Мінстратегпрому та МЗС

Кабінет міністрів звільнив з посади чотирьох заступників очільників міністерств. Йдеться про Міністерство ветеранів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства закордонних справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд вирішив звільнити:

Олександра Порхуна з посади першого заступника міністра у справах ветеранів України;

Маркіяна Дмитрасевича з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України;

Тимура Ткаченка з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Ірину Боровець з посади заступника міністра закордонних справ України.

Натомість уряд призначив Олександра Циборта заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, на Світлану Руренко тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував подальші кадрові зміни у Кабміні для його оптимізації.

Раніше уряд призначив заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолія Стельмаха тимчасово призначено виконувачем обов'язків очільника Мінреінтеграції.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

До слова, Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. Крім того, Верховна Рада погодила призначення главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна – ексгендиректора «Української оборонної промисловості».

Як відомо, Верховна Рада призначила міністеркою у справах ветеранів Наталію Калмикову – ексзаступницю міністра оборони з питань соціального розвитку.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу.