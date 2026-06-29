Відомий ілюстратор та плакатист отримав звання «Заслужений художник України»

Відзнаку Нікіті Титову присвоєно з нагоди Дня Конституції за вагомий внесок у розвиток українського мистецтва та культури

28 червня указом президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції відомому українському художнику, ілюстратору та автору соціальних плакатів Нікіті Тітову присвоєно почесне звання «Заслужений художник України». Про це пише «Главком» із посиланням на пост Тітова у Facebook.

Митець, чиї присвячені війні та українському спротиву роботи здобули широке визнання в Україні та за кордоном, зізнався, що ця новина стала для нього приголомшливою та викликала розгубленість, оскільки він ніколи не приміряв таку відзнаку на себе і завжди спокійно ставився до звань. Тітов зазначив, що державна оцінка його діяльності є дуже цінною, хоча повне усвідомлення цього прийде лише з часом.

Художник висловив глибоку вдячність насамперед українським захисникам, їхнім родинам:

«Поступово налаштовую себе на етап прийняття і дуже хочу подякувати за цю високу відзнаку, за цю оцінку і довіру! Подякувати перш за все тим, кому присвячую свою роботу останні роки! Тим, хто захищає Україну, тим, хто вже повернувся з фронту! Тим, кого чекають, тим, про кого хочуть почути хоч якусь звістку! Хочу подякувати і вшанувати Синів своїх близьких друзів – на мій великий біль, шість родин дорогих мені людей вже ніколи не обіймуть своїх рідних хлопців. Хочу вшанувати всіх, хто загинув за нашу країну. Хочу подякувати всім родинам наших захисників, бо саме з них здебільшого складається наш міцний тил», – йдеться у пості Тітова.

Також Тітов закликав, попри щоденний біль не втрачати надію, віру, людяність та взаємну повагу.

«Пишу це вже скрізь сльози, бо кожен день для нас – це біль і випробування, але ми маємо якось не втрачати Надію і Віру. Маємо не втрачати Поваги і Вдячності до тих, хто на це заслуговує більше за всіх. Маємо не втрачати самих себе і нашу людяність, хоча б один до одного», – написав художник.

Нікіта Тітов – український художник-графік, ілюстратор та digital-автор. Він став широко відомим завдяки патріотичним та соціальним плакатам, які характеризуються глибоким мінімалізмом, метафоричністю та влучністю. Народився в Естонії, але тривалий час жив та працював у Харкові. Під час повномасштабного вторгнення Росії його головним прихистком став Івано-Франківськ. Тітов гостро реагує на події в країні. Його плакати супроводжували Революцію Гідності, війну на сході, висвітлювали боротьбу українських політв'язнів, а з 2022 року стали потужним символом українського спротиву.

Нагадаємо, з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер.

Зеленський постановив нагородити діячів із різних сфер – політики, освіти, науки, культури, медицини тощо – за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.