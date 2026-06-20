Ще один український посадовець повернув нагороду Польщі

Василь Боднар назвав рішення щодо Зеленського історично несправедливим та таким, що грає на користь Москві

Посол України в Польщі Василь Боднар оголосив про повернення Кавалерського хреста ордена «За заслуги Республіки Польща». Таке рішення дипломат ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Боднара.

Боднар наголосив, що українці завжди сприймали Польщу як друга, союзника та партнера, особливо пам’ятаючи масштабну підтримку, яку Варшава надала після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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За словами дипломата, Україну та Польщу пов’язують численні спільні інтереси, передусім у сфері безпеки. Він також зазначив, що протягом останніх півтора року працював над розвитком двосторонніх відносин та вирішенням складних питань між країнами.

«Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України, Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди», – заявив Боднар.

Він наголосив, що в умовах війни таке рішення сприймається в Україні особливо болісно. «В умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща», – повідомив посол.

Боднар також висловив сподівання, що у відносинах між Києвом і Варшавою зрештою переможе взаємна повага та здоровий глузд.

«Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам'ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення», – додав дипломат.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов оголосив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею». Раніше про повернення Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» заявив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Обидва посадовці пояснили свої рішення реакцією на дії президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.