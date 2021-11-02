Ще три області готуються перейти до «червоної» зони карантину
Якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти до «червоної» зони
Протягом цього тижня ще три області можуть перейти до «червоної» зони адаптивного карантину в Україні. Ідеться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.
Про це під час онлайн-брифінг заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
«Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в «червоний» рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області», – зазначив він.
За його словами, якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти до «червоної» зони.
Нагадаємо, «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області.
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