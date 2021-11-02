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    Ще три області готуються перейти до «червоної» зони карантину

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    Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в &laquo;червоний&raquo; рівень епіднебезпеки - Ще три області готуються перейти до «червоної» зони карантину
    Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в «червоний» рівень епіднебезпеки
    фото з відкритих джерел

    Якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти до «червоної» зони

    Протягом цього тижня ще три області можуть перейти до «червоної» зони адаптивного карантину в Україні. Ідеться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.

    Про це під час онлайн-брифінг заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

    «Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в «червоний» рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області», – зазначив він.

    За його словами, якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти до «червоної» зони.

    Нагадаємо, «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 19,4 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    До слова, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

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    Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

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    Теги: Україна коронавірус
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    Ще три області готуються перейти до «червоної» зони карантину