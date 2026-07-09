Україна та світ опинилися під загрозою нової епідемії ВІЛ

Як згортання міжнародних грантів може залишити тисячі пацієнтів без тестів та базової терапії

Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) та міжнародні медичні організації попередили про ризик початку нової масштабної епідемії ВІЛ та СНІДу. Як пише «Главком» , про це в інтерв'ю для The Independent заявила заступниця виконавчого директора UNAIDS Крістін Стеглінг.

За словами Стеглінг, причиною кризової ситуації стало значне урізання фінансової підтримки глобальних медичних програм з боку ключових донорів – США та Великої Британії. Скорочення бюджетів уже призвело до закриття клінік і втрати пацієнтами доступу до базового тестування та терапії.

В ООН говорять про загрозу втрати досягнень останніх десятиліть

Директорка з питань управління та партнерства UNAIDS Крістін Стеглінг заявила, що найбільше занепокоєння викликає поступове зникнення міжнародної уваги до проблеми ВІЛ.

«Мій найбільший страх полягає в тому, що у нас більше не буде моменту, коли ми зможемо привернути міжнародну увагу, змусити людей дійсно перейматися цим і інвестувати туди, де це важливо. Я думаю, що епідемія наближається», – сказала вона в коментарі журналістам.

У UNAIDS зазначають, що скорочення зовнішнього фінансування, недостатні інвестиції у профілактику та лікування, а також згортання роботи громадських організацій можуть перекреслити прогрес, досягнутий у боротьбі зі СНІДом за останні десятиліття.

Наприклад, у міжнародній організації «Лікарі без кордонів» (Médecins Sans Frontières UK) констатують, що світ втрачає здобутки попередніх десятиліть у боротьбі з хворобою, повертаючись до ситуації двадцятирічної давнини, коли пацієнти масово помирали через брак допомоги. За даними дослідження у науковому журналі The Lancet, масштабне згортання програм глобальної охорони здоров'я може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.

Глобальні наслідки дефіциту коштів

Крім того, Крістін Стеглінг зазначила, що через брак фінансування люди масово втрачають можливість вчасно дізнатися про свій ВІЛ-статус, а сама епідемія стрімко наближається.

Нестача ресурсів уже завадила виконанню міжнародних цілей: наприкінці 2024 року 9,2 мільйона людей у світі залишалися без необхідного лікування. Смертність від хвороб, зумовлених СНІДом, за цей період сягнула 630 тисяч випадків, що вдвічі перевищило прогнозовані показники.

В організації також повідомляють, що у країнах із високим рівнем поширення ВІЛ кількість тестувань у 2025 році скоротилася на 22%, а фінансування профілактичних програм, зокрема забезпечення презервативами та доконтактною профілактикою (PrEP), різко зменшилося.

Як скорочення бюджетів США та Британії впливає на Україну

Фінансова криза у сфері боротьби з ВІЛ безпосередньо зачіпаєтакож і інтереси України, яка продовжує протистояти російській агресії та потребує стабільної підтримки системи охорони здоров'я.

Відомо, що на початку 2025 року адміністрація США тимчасово призупинила всі проєкти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Надалі стало відомо про наміри американської сторони майже вдвічі скоротити сукупний бюджет Держдепартаменту та USAID на 2026 рік. Хоча під тиском Конгресу США деякі програми допомоги іншим країнам планують відновити, загальна тенденція до зниження фінансування зберігається.

Паралельно Велика Британія урізала свої внески до Глобального фонду на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, а також запланувала масштабне скорочення видатків на глобальні програми охорони здоров'я приблизно на 50% у період між 2026 та 2029 роками.

Для України, яка через війну має значну кількість внутрішньо переміщених осіб та пошкоджену медичну інфраструктуру, стабільна робота міжнародних програм тестування та надання антиретровірусної терапії є критично важливою для стримування поширення інфекції всередині країни. А от скорочення підтримки з боку західних партнерів створює додаткові виклики для української системи охорони здоров'я в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Одещині за тиждень захворюваність на гострі кишкові інфекції зросла на 15,6% – медики зареєстрували 282 випадки, найбільше серед дітей. Фахівці пояснюють зростання недотриманням правил зберігання домашніх страв, особистої гігієни та безпечної поведінки під час купання у відкритих водоймах.