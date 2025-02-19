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У 16 областях частково введено протиепідемічні заходи через зростання хворих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У 16 областях частково введено протиепідемічні заходи через зростання хворих
До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276 дітей
фото з відкритих джерел

Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни

В 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи через зростання кількості вірусних інфекцій. У регіоні чи окремих населених пунктах можуть застосовувати «локальний карантин». Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними міністерства, за тиждень – з 10 до 16 лютого – в Україні на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіли 206 653 людини. З них 60% – діти. З ускладненнями госпіталізовано 2130 дорослих і 3276 дітей.

Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Наразі у 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи. За рішенням обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у певному регіоні або окремих населених пунктах можуть застосовувати «локальний карантин».

Йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, у п’яти областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій. У цих регіонах чи окремих населених пунктах можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». 

Так, комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання – з 18 до 28 лютого. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як повідомлялося, за перший місяць 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу.

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Теги: навчання карантин вірус обмеження хвороба

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