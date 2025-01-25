Коли завершиться розробка проєкту відновлення «Охматдиту»? Відповідь МОЗ

Наступним кроком після завершення розробки проєктної документації для сучасного корпусу стане проведення тендерів на виконання ремонтних робіт

Розробку проєктної документації щодо відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, планується завершити до 1 липня цього року. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Відновлення Охматдиту після ракетного удару – складний і багатокомпонентний процес. Наш підхід базується на трьох ключових принципах: прозорість процесів – закупівлі через публічні тендери, що забезпечує чесну конкуренцію та найкращу якість послуг; міжнародний підхід – залучено Eptisa Servicios de Ingeniería для управління проєктом та забезпечення відповідності міжнародним стандартам; ефективність рішень – кожен етап ретельно аналізується, щоб досягти найкращих результатів без компромісів у якості», – наголосив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов.

Зазначається, що наступним кроком після завершення розробки проєктної документації для сучасного корпусу стане проведення тендерів безпосередньо на виконання ремонтних і відновлювальних робіт.

Нагадаємо, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 16 жовтня підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного удару влітку.

Раніше повідомлялося про те, що відновлення лікарні Охматдит, яка постраждала внаслідок удару РФ в липні, в цьому році вже не відбудеться. Причиною називалося те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу.

Як відомо, 8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні Охматдит.

Згодом «Благодійний фонд «Охматдит» провів скандальний тендер на ремонт корпусу лікарні. Його переможцем стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника. Згодом тендер на відбудову Охматдиту скасували.

Як повідомлялося, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 16 жовтня підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного удару влітку.