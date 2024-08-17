Гендиректора «Охматдиту» відсторонено від виконання обов’язків

Факти, пов'язані з відновленням будівель «Охматдиту» та діями Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» вивчає Нацполіція

Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит» Володимира Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами міністра, про подальші рішення, зокрема й кадрові, буде поінформовано додатково.

«Моя позиція – виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації», – зазначив Ляшко.

Він зауважив, що факти, пов'язані з відновленням будівель «Охматдиту» та діями Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит» – здорове дитинство» наразі вивчаються Національною поліцією України за його зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу щодо цього проводить НАБУ. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

«Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства», – наголосив посадовець.

Ляшко повідомив, що у п'ятницю 16 серпня він отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

«На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і з боку Фонду», – зауважив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. При цьому відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме «Охматдиту» отримані не були.

Ляшко додав: МОЗ дотримується плану, що процеси відновлення «Охматдиту» будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення. У суботу 17 серпня відбудеться засідання для відбору семи учасників з-поміж представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована. Міністр попросив Разу зібратися у понеділок, аби розглянути поетапний план відновлення «Охматдиту» та надати свої рекомендації.

Як повідомлялося, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.