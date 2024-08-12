Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердило перших членів Ради з відновлення

Наразі триває відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції,

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перших вісім учасників Ради з відновлення НДСЛ «Охматдит». Триває відбір ще семи представників громадських об'єднань та благодійних організацій до складу Ради. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

«Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ «Охматдит»», – йдеться у повідомленні.

До Ради увійшли:

Яко СільєЄ, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.

Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»

Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГалНафтогаз»

Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» .

Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.

Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.



Також наразі триває відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення «Охматдиту».

Відбір здійснюватиметься рейтинговим голосуванням вже затверджених членів Ради за результатами розгляду поданих заявок на участь.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

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