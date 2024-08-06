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Епопея із відбудовою «Охматдиту»: МОЗ створив спеціальну раду контролю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Епопея із відбудовою «Охматдиту»: МОЗ створив спеціальну раду контролю
Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення «Охматдиту»
фото: glavcom.ua

Рада складатиметься з 15 осіб

За процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

«Положення про Раду з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України (скорочено – Рада з відновлення) затверджено наказом Міністерства охорони здоровʼя України. Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ Охматдит», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр, Рада складатиметься з 15 осіб.

На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

  •  благодійників, які зробили найбільші пожертви, та організаторів збору, які дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб)
  • МОЗ (1 особа)
  • НДСЛ «Охматдит» (1 особа)

Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури містобудування. 

Представники громадських організацій будуть відібрані персональним складом Ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Оголошення про початок прийому заявок кандидатів від громадських організацій буде оприлюднене найближчим часом на сайті МОЗ.

«Наразі, першочергово до складу Ради буде запропоновано увійти представникам благодійників,  зважаючи на розмір благодійного внеску на цілі відбудови та відновлення Охматдиту та участь в організації збору благодійних коштів», додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я Олег Ляшко Охматдит

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