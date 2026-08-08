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«Їх немає на радарі». Нардеп пояснив, кого насамперед має охопити реформа мобілізації

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Їх немає на радарі». Нардеп пояснив, кого насамперед має охопити реформа мобілізації
Два мільйони чоловіків випали з поля зору ТЦК
фото (ілюстративне): «Вечірній Київ»

Олександр Федієнко вважає, що перед оцінкою мобілізаційного ресурсу необхідно повернути до системи обліку тих, хто зараз перебуває поза увагою ТЦК

В Україні близько 2 млн військовозобов'язаних чоловіків, які, за словами народного депутата від «Слуги народу» Олександра Федієнка, зараз перебувають поза полем зору територіальних центрів комплектування. Саме з розв'язання цієї проблеми, на його думку, варто починати реформу мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Федієнка в етері «Еспресо».

Нардеп, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що владі передусім необхідно створити умови, за яких ці люди повернуться до системи військового обліку. Лише після цього, на його думку, можна буде об'єктивно оцінювати наявний мобілізаційний ресурс.

«У нас приблизно 2 мільйони ухилянтів. Вони не на радарі. Треба створити умови, щоб вони максимально потрапили на радар. А вже потім дивитися мобілізаційний ресурс, розуміти, хто має бронювання, хто відстрочку і так далі», – заявив Федієнко.

Депутат зауважив, що замість роботи з цією категорією військовозобов'язаних посадовці, на його думку, намагаються знайти простіші рішення. Водночас Федієнко зазначив, що подібний підхід до визначення реального мобілізаційного ресурсу раніше пропонувало й керівництво Міністерства оборони. 

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що його команда підготувала комплексний план змін до системи мобілізації. Він передбачає поетапний призов військовозобов'язаних, скорочення кількості людей, оголошених у розшук, а також створення зрозумілих правил проходження служби. І все це планувалось реалізовувати у два етапи.

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Теги: мобілізація Олександр Федієнко Верховна Рада ухилянти ТЦК

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