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На Закарпатті немовля отруїлося щурячою отрутою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Закарпатті немовля отруїлося щурячою отрутою
Медики надали дитині допомогу на місці та доставили її до Хустської лікарні
фото ілюстративне

Закарпатський центр ЕМД: під час транспортування стан малюка був стабільним

У Хусті бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 10-місячну дитину з підозрою на отруєння: за попередніми даними, малюк міг проковтнути засіб від гризунів, перебуваючи вдома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Що сталося у Хусті

Виклик до немовляти надійшов до диспетчерської служби вранці. На місце оперативно виїхала бригада медиків. Лікарі оглянули дитину та запідозрили отруєння щурячою отрутою – речовиною для знищення гризунів, яка, ймовірно, зберігалася в помешканні у доступному для дитини місці. З'ясувати точні обставини, за яких малюк отримав доступ до небезпечного засобу, ще належить.

Стан дитини та реакція поліції

Після надання першої допомоги бригада доставила дитину до Хустської лікарні для подальшого обстеження та лікування. На момент транспортування медики оцінили стан малюка як стабільний і задовільний. Оскільки постраждалою виявилася дитина, про випадок відповідно до протоколу повідомили поліцію – правоохоронці з'ясовуватимуть обставини інциденту.

Скільки дітей в Україні страждають від побутових отруєнь

За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, гострі отруєння посідають четверте місце у структурі дитячої смертності в Україні, поступаючись лише травмам, опікам та утопленню. Найчастіше страждають малюки віком від одного до трьох років – на цю групу припадає близько 40% усіх випадків побутових отруєнь у дітей. Серед основних причин – передозування ліками, помилковий прийом дорослих препаратів і контакт із побутовою хімією та засобами від шкідників.

Застереження лікарів батькам

Медики закарпатської екстреної служби вкотре нагадали про правила безпеки в побуті. Усі хімічні засоби, ліки та отрути для гризунів необхідно тримати в місцях, недоступних для дітей: навіть незначна кількість такої речовини здатна становити серйозну загрозу життю і здоров'ю малюка. Лікарі радять батькам маленьких дітей регулярно перевіряти, чи не залишилися небезпечні препарати в зоні досяжності дитини, особливо коли вона вже вміє повзати чи самостійно пересуватися. Найбезпечніший варіант – зберігати такі засоби у зачинених шафах на висоті, недосяжній навіть для дитини, яка вже вміє вилазити на меблі.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Білій Церкві через несправність газового обладнання чадним газом отруїлася родина, у якій зростає чотирирічна дитина: постраждало 45-річне подружжя та їхня донька, дівчинку госпіталізували до реанімації. До слова, у грудні поблизу Києва від чадного газу з генератора загинула молода пара – трагедія сталася під час опалювального сезону, коли зростає кількість побутових отруєнь чадним газом. Про подібні випадки побутових отруєнь дітей «Главком» писав неодноразово.

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Теги: трагедія Закарпаття отруєння немовля правила безпеки Хуст правила дитина

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