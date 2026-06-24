У Нідерландах медики вперше провели евтаназію дитині до 12 років

Нідерланди першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році

Евтаназія для невиліковно хворих дітей віком від 1 до 12 років у Нідерландах є законною вже два роки

У Нідерландах уперше після розширення законодавства евтаназію застосували до дитини молодше 12 років. Про це заявила міністерка охорони здоров’я країни Софі Германс під час представлення парламенту щорічного звіту спеціального комітету, пише «Главком».

«Дитина мала тяжке невиліковне захворювання», – зазначено в документі, однак влада не розкриває жодних деталей через конфіденційність.

Зміни до законодавства, які дозволили застосовувати евтаназію для дітей віком від 1 до 12 років із термінальними захворюваннями, набули чинності два роки тому. До цього така можливість існувала лише для новонароджених та людей старше 12 років.

Відповідно до правил, для проведення процедури необхідно, щоб дитина мала нестерпні страждання без перспективи покращення стану. Також обов’язковою є участь батьків у процесі ухвалення рішення, а лікарі мають переконатися, що воля дитини врахована.

Нідерланди першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році. Нині процедура дозволена лише за суворих умов – за добровільним проханням пацієнта та після підтвердження лікарем нестерпних страждань і відсутності перспектив на одужання.

Нагадаємо, 25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками. Ноелія Кастільо боролася з психічними захворюваннями з підліткового віку та намагалася покінчити життя самогубством у жовтні 2022 року після сексуального насильства