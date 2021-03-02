Стало відомо, хто і за якої умови може вакцинуватися від Covid-19 позачергово

Один флакон вакцини містить 10 доз препарату і повинен бути використаний протягом шести годин після відкриття

Центр громадського здоров'я МОЗ України назвав умови, за яких громадські діячі можуть отримати щеплення позачергово.

Як пояснили у відомстві, один флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату і повинен бути використаний протягом шести годин після відкриття. Саме стільки часу, як пояснюють в Центрі громадського здоров'я, триває сесія мобільної бригади.

«Повторне заморожування вже відкритого флакона або після шести годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини повинні бути утилізовані», – зазначили в Центрі.

Тому, щоб зменшити ризик недовикористання вакцини з уже відкритих флаконів, МОЗ дозволив вакцинувати позачергово громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад.

Поза чергою отримати щеплення можна, якщо:

зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;

виявлені протипоказання до вакцинації у тих, хто прийшов на щеплення;

кількість людей, які вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання всіх відкритих флаконів з вакциною.

Зазначимо, у понеділок, 1 березня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 1764 особи, до кінця тижня МОЗ планує довести денний показник щеплень до 10 тисяч, а влітку – до семи мільйонів за місяць.

Глава МОЗ Максим Степанов також стверджує, що план щодо Covid-вакцинації в Україні не зірвано.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.