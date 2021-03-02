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    Стало відомо, хто і за якої умови може вакцинуватися від Covid-19 позачергово

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    МОЗ дозволив вакцинувати позачергово громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад - Стало відомо, хто і за якої умови може вакцинуватися від Covid-19 позачергово

    МОЗ дозволив вакцинувати позачергово громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад

    Один флакон вакцини містить 10 доз препарату і повинен бути використаний протягом шести годин після відкриття

    Центр громадського здоров'я МОЗ України назвав умови, за яких громадські діячі можуть отримати щеплення позачергово.

    Як пояснили у відомстві, один флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату і повинен бути використаний протягом шести годин після відкриття. Саме стільки часу, як пояснюють в Центрі громадського здоров'я, триває сесія мобільної бригади.

    «Повторне заморожування вже відкритого флакона або після шести годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини повинні бути утилізовані», – зазначили в Центрі.

    Тому, щоб зменшити ризик недовикористання вакцини з уже відкритих флаконів, МОЗ дозволив вакцинувати позачергово громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад.

    Поза чергою отримати щеплення можна, якщо:

    • зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;
    • виявлені протипоказання до вакцинації у тих, хто прийшов на щеплення;
    • кількість людей, які вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання всіх відкритих флаконів з вакциною.

    Зазначимо, у понеділок, 1 березня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 1764 особи, до кінця тижня МОЗ планує довести денний показник щеплень до 10 тисяч, а влітку – до семи мільйонів за місяць.

    Глава МОЗ Максим Степанов також стверджує, що план щодо Covid-вакцинації в Україні не зірвано.

    До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

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    Теги: церква Міністерство охорони здоров'я релігія українці культура активісти Україна щеплення вакцинація
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