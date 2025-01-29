У Вінниці лікарі провели унікальну й надскладну операцію 15-річній дівчині

Післяопераційний стан дівчинки стабільний

У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова лікарі провели операцію 15-річній дівчині зі складним діагнозом — трофобластична хвороба, повний міхуровий занесок. Цей стан супроводжується значним ризиком масивної кровотечі, яка може стати смертельно небезпечною для пацієнтки. Про це повідомляє Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова.

«Ця операція є однією з найскладніших у гінекологічній практиці через високі ризики, серед яких: масивна крововтрата, інфекційні ускладнення та небезпека пошкодження матки», – йдеться у повідомленні.

фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

Успіх цього втручання став можливим завдяки злагодженій роботі лікарів:

Хірурги: Сергійчук Олег Леонідович, Кукуруза Інна Леонідівна, Шрамко Ірина Валеріївна.

Анестезіолог: Зозуля Світлана Юріївна.

Зазначається, що післяопераційний стан дівчинки стабільний. Завдяки сучасним методам лікування та професіоналізму спеціалістів вдалося зберегти життя пацієнтці.

«Цей випадок нагадує нам, що медицина – це не лише наука, але й мистецтво, яке потребує надзвичайної самовіддачі, досвіду та віри в успіх навіть у найважчих ситуаціях», – наголошують лікарі.

До слова, з початку 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу. Про це повідомив Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.