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Кронпринцеса Норвегії перенесла трансплантацію легень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кронпринцеса Норвегії перенесла трансплантацію легень
На початку червня лікарі повідомляли про різке погіршення її стану
фото: Reuters

Палац повідомив про успішну операцію кронпринцеси Метте-Маріт

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт успішно перенесла операцію з трансплантації легень та наразі проходить відновлення. Про це повідомив королівський палац, пише «Главком».

52-річна дружина кронпринца Гокона, спадкоємця норвезького престолу, з 2018 року боролася з легеневим фіброзом – хронічним захворюванням, яке спричиняє рубцювання легень та поступово погіршує дихання.

На початку червня лікарі повідомляли про різке погіршення її стану та внесли кронпринцесу до списку очікування на трансплантацію.

«Як і всі пацієнти, яким нещодавно пересадили органи, кронпринцеса залишатиметься в лікарні ще кілька тижнів», — заявив професор Університетської лікарні Осло Аре Гольм.

У королівській родині раніше визнавали, що останніми місяцями Метте-Маріт стало значно важче дихати. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре побажав кронпринцесі швидкого одужання та відзначив її відкритість у розповідях про боротьбу з хворобою, що допомагає людям із подібними діагнозами.

Норвегія – конституційна монархія, тому королева і кронпринцеса не мають реальних важелів управління країною. Натомість вони виконують представницькі функції та ведуть активну гуманітарну роботу. Метте-Маріт зосереджувалась на питаннях психічного здоров'я, боротьби зі СНІД, інклюзивного дизайну та захисту прав дітей і молоді. З 2006 року вона – спеціальний посол ЮНЕЙДС, а 2015-го разом із Мелінда Ґейтс та іншими партнерами заснувала ініціативу Maverick Collective, спрямовану на поліпшення жіночого здоров'я в усьому світі. Разом із чоловіком вона очолює фонд для підтримки молоді та соціальної інтеграції в Норвегії.

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Теги: Норвегія хвороба

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Кронпринцеса Норвегії перенесла трансплантацію легень
Кронпринцеса Норвегії перенесла трансплантацію легень
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