Як потрапити у київський центр масової вакцинації без черг – покрокова інструкція

У центрі масової вакцинації є є окремий вхід для тих, хто реєструвався онлайн

Журналіст Стас Козлюк випробував спосіб та поділився своїми враженнями

На щеплення у центр масової вакцинації, що у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, можна потрапити без черг. Спосіб випробував журналіст Стас Козлюк. Своїми враженнями він поділився на сторінці у Facebook.

«З’явилася новина, що на вакцинацію відкритий запис онлайн. Черговий, блін. Але на відміну від того, що колись було в Дії, можна вибрати місце, дату й час. І все без черг. Записався на 10:30 неділі. Морально готувався до того, що все піде не так і доведеться стояти в загальній черзі годин 5. Але ніт.

Приїхав за півгодини до призначеного часу «В». На вході до МВЦ уже стояла черга на кілька сотень людей. Суто з цікавості пройшов у голову. І побачив диво! Виявилося, що є окремий вхід для тих, хто реєструвався. І вгадайте шо? Черг туди не було. Ввічливі волонтери завели в приміщення з кількома десятками кабін, в яких і відбувається вакцинація. Лікарка розпитала про самопочуття, дала заповнити листок під назвою «Інформована згода». Якщо хто не в курсі – це такий невеличкий бланк, де ви пишете про свої хронічні хвороби, читаєте інформацію про протипоказання і їх відсутність, побічні реакції тощо.

Дали сфотографувати флакон. Запропонували запіліть селфі під час уколу. Попросили посидіти у зоні відпочинку під наглядом волонтерів півгодини. Про всяк випадок. Видали пам’ятку, в яку вписали серію/номер вакцини, дату наступної вакцинації, контактні телефони й оце все. Весь процес зайняв хвилин 40, півгодини з яких я просто сидів й відпочивав», – ідеться у дописі.

Журналіст також детально розписав, як потрапити на процедуру без черги:

Для початку ви маєте зареєструватися в «Дії». Після цього з мобільного телефону (!) зареєструйтеся в Дії у чергу на вакцинацію. Треба, аби у додатку вашого телефону цей запис відображався. Якщо ж ви, як і я, реєструвалися раніше і зробили це з десктопної версії, то в додатку на телефоні цей запис не відображається. І коли ви підете на вакцинацію, буде два варіанти: або показати лист, який вам приходив на пошту після реєстрації, або заходити в Дію через телефонний браузер. У мене попросили показати мейл-підтвердження від Дії. Далі реєструєтеся в Helsi. Там записуєтеся на вакцинацію в МВЦ на Лівобережній: вибираєте дату, бригаду вакцинаторів і час, на який вам зручно прийти. Скачуєте собі на телефон PDF-талон про те, що ви записувалися на конкретний час. Приходите в призначений день і час. На вході показуєте мейл від Дії і талон від Helsi. Вас заводять у кабінку для вакцинації.

Стас Козлюк зауважив, що вакцинують CoronaVac, яку схвалено ВООЗ.

Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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