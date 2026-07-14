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Перевізник пояснив причини здорожчання маршруток у Києві

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Перевізник пояснив причини здорожчання маршруток у Києві
Приватні перевізники стикаються з нестачею кадрів і підвищенням цін
фото з відкритих джерел

З 15 липня вартість проїзду в столичних маршрутках зросте до 25 грн за поїздку

З 15 липня вартість проїзду в столичних маршрутках зростає до 25 грн, тоді як у міському транспорті «Київпастрансу»  вона становитиме 30 грн, повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Як розповів керівник Громадської спілки «Асоціація перевізників Києва та Київщини»  Ігор Мойсеєнко, рішення про підвищення тарифів обумовлене критичною нестачею водіїв, зростанням вартості запасних частин та мастильних матеріалів через курс долара.

Нестача персоналу залишається головною проблемою. «Практично нема в Києві жодного маршруту, де, в принципі, не було б проблем з водіями. Крім того, з 1 червня набули чинності зміни до законодавства, які дуже ускладнили бронювання водіїв від мобілізації», – зазначив Мойсеєнко.

Крім того, самі водії уникають маршрутів, які пролягають через блокпости, що скорочує кількість доступного персоналу.

На рішення також вплинув і курс долара, який призвів до росту собівартості перевезень.

Мойсеєнко вважає, що різкий стрибок цін – це прямий наслідок відсутності поступового коригування тарифів. «У нас виходить так, що 10 років ніхто нічого не піднімає, ціни на все ростуть, все воно приходить в занепад... А якби це піднімалося щороку там на дві гривні, то у нас була б вартість проїзду в громадському транспорті 25-27 гривень і люди це, в принципі, нормально сприймали б», – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилися повідомлення про зростання цін на проїзд у маршрутках столиці - від 20 грн до 25 грн або навіть 30 грн на окремих маршрутах.

Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році.

 

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Теги: Київ тарифи транспорт

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