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План стійкості Києва. Кличко анонсував зміни до бюджету столиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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План стійкості Києва. Кличко анонсував зміни до бюджету столиці
Кличко запропонував повернути до бюджету столиці 1,25 млрд грн
фото: Віталій Кличко

Київ поверне 1,25 млрд грн до міського бюджету для підготовки до зими – Кличко

Київська міська рада має розглянути зміни до бюджету столиці, які передбачають повернення 1,25 млрд грн до міського бюджету для реалізації заходів плану стійкості Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише «Главком».

За його словами, кошти, які у травні цього року столиця передбачила передати з місцевого бюджету до державного, спрямують на роботи, що виконуватиме «Київтеплоенерго», зокрема на створення резервної системи теплопостачання та інші критично важливі заходи. «1,25 млрд грн, які місто в травні цього року передбачило передати з місцевого до Державного бюджету, ми повертаємо в бюджет столиці», – зазначив Кличко.

Мер пояснив, що ці кошти виділялися в межах домовленостей із державою щодо розподілу відповідальності за реалізацію плану стійкості столиці. Водночас, за його словами, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури не може використати ці гроші через бюрократичні процедури.

План стійкості Києва. Кличко анонсував зміни до бюджету столиці фото 1

«Створення резервної системи теплопостачання столиці доведеться здійснювати самотужки. На жаль, втративши час», – наголосив Кличко.

Окрім змін до бюджету, депутати Київради також мають розглянути інші питання, пов'язані з реалізацією плану стійкості столиці.

Нагадаємо, на засіданні координаційного центру київська влада представила план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими. Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. За словами глави уряду Юлії Свириденко, загальний бюджет плану стійкості Києва – 61,6 млрд грн.

Раніше Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

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Теги: Віталій Кличко Київ бюджет гроші Київтеплоенерго

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