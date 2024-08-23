Повністю зруйноване: ЗСУ показали, як виглядає Часів Яр

Військові зазначили, що російські окупанти нещадно обстрілюють місто з артилерії, мінометів, авіації та дронів

За рік жорстоких боїв росіяни знищили його вщент

Місто Часів Яр на Донеччині повністю зруйноване російськими обстрілами, але загарбники продовжують щоденні атаки з усіх видів озброєння. Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали, як виглядає місто зараз.

фото: 24 ОМБр імені короля Данила

«Часів Яр. Зруйноване росіянами місто. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони продовжують стримувати вторгнення переважаючих сил противника на Часів Яр», – йдеться у повідомленні.

фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Російські окупанти використовують артилерію, міномети, авіацію та дрони, але українські бійці активно знищують ворожу піхоту та техніку, не даючи їм прорватися на лінії каналу Сіверський Донець – Донбас.

фото: 24 ОМБр імені короля Данила

За словами представника 24-ї ОМБр, ворог не може прорватися до східних районів Часового Яру, зокрема до Жовтневого. Росіяни намагаються перетнути канал і захопити переправи, але українські військові успішно відбивають ці спроби. Битва за Часів Яр триває.

Нагадаємо, що в Часовому Яру, попри всю небезпеку, досі лишаються до 500 людей. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у місті вже більше року немає чистої води.

До слова, раніше сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру.