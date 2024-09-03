Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони

Умєров висловив щирі співчуття родинам загиблих у результаті теракту, вчиненого росіянами у Полтаві

Умєров: «Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору»

Обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Facebook.

«Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці», – зазначив Умєров.

Міністр оборони України зазначив, що сьогоднішні події у Полтаві – це черговий доказ жорстокості російського терору.

«Мої щирі співчуття родинам загиблих», – додав Умєров.

Нагадаємо, за даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.