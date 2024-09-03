Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони
Умєров висловив щирі співчуття родинам загиблих у результаті теракту, вчиненого росіянами у Полтаві
фото з соцмереж

Умєров: «Сьогоднішні події у Полтаві — це черговий доказ жорстокості російського терору»

Обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Facebook.

«Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці», – зазначив Умєров. 

Міністр оборони України зазначив, що  сьогоднішні події у Полтаві – це черговий доказ жорстокості російського терору.

«Мої щирі співчуття родинам загиблих», – додав Умєров.

Нагадаємо, за даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені. 

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. 

 

Читайте також:

Теги: Полтава обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства
Ворог вдарив по підприємству в Купʼянському районі: є загиблі (оновлено)
15 серпня, 18:35
Окупанти завдали артилерійського удару по Козачій Лопані
Росія вдарила по адмінбудівлі в Козачій Лопані, під завалами люди
21 серпня, 13:52
Наслідки обстрілу Краматорська, 25 серпня 2024 р.
У Краматорську під обстріл потрапили іноземні журналісти. Реакція МЗС
25 серпня, 12:22
Військові блогери, пропагандисти та росЗМІ активно намагалися поширювати різну інформацію щодо винищувачів та ймовірних ударів по Прикарпаттю
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
26 серпня, 12:02
Боррельза кликав зняти обмеження на використання західної зброї Україною
Боррель після масованої атаки РФ виступив із закликом
26 серпня, 19:52
На даний момент в результаті ракетної атаки на готель загинуло троє людей
Ракетний удар по Кривому Рогу: в готелі «Аврора» зупинялися всі зірки
27 серпня, 20:56
Пятувальники ліквідували 22 пожежі
Масований удар РФ: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях
26 серпня, 21:54
За уточненими даними правоохоронців, у Харкові внаслідок учорашньої атаки загинули шестеро людей
У Харкові 31 серпня оголошено днем жалоби
31 серпня, 11:17
Сапери вилучили бойові частини ракет
На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»
1 вересня, 14:17

Події в Україні

У Києві введено екстрені відключення світла
У Києві введено екстрені відключення світла
Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони
Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони
Удар РФ по Полтаві: кількість загиблих зросла до 49, багато поранених
Удар РФ по Полтаві: кількість загиблих зросла до 49, багато поранених
Удар РФ по Полтаві: Державне бюро розслідувань відкрило справу
Удар РФ по Полтаві: Державне бюро розслідувань відкрило справу
Відключення світла 3 вересня: «Укренерго» оновило графіки
Відключення світла 3 вересня: «Укренерго» оновило графіки
Обстріл Полтави: Міноборони застерегло українців
Обстріл Полтави: Міноборони застерегло українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
24K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
23K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua