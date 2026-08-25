173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026

Лінія фронту станом на 25 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6517 дронів-камікадзе та здійснив 1965 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 серпня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано ліквідовано 48 окупантів та 24 – поранено, знищено один танк, дві артилерійські системи, 20 одиниць автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено п'ять артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки, два пункти управління безпілотних літальних апаратів та 102 укриття противника. Знищено або подавлено 371 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Курилівка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районі Шийківки, ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили одинадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Діброви, Кривої Луки та Рай-Олександрівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Усього 29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Новий Донбас, Ганнівка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Муравка, Молодецьке, Новопавлівка, Грузьке та Чернігівка.

На Олександрівському напрямку

Три атаки окупантів відбили наші захисники в районах Олександрограда та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано три атаки окупантів у районах населених пунктів Верхня Терса, Білогір'я та Червона Криниця.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Павлівки.

Нині триває 1644-й день повномасштабної війни.