Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026
Ситуація на фронті 25 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 25 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6517 дронів-камікадзе та здійснив 1965 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 серпня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано ліквідовано 48 окупантів та 24 – поранено, знищено один танк, дві артилерійські системи, 20 одиниць автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено п'ять артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки, два пункти управління безпілотних літальних апаратів та 102 укриття противника. Знищено або подавлено 371 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська, одне боєзіткнення триває дотепер.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Курилівка та Ківшарівка.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районі Шийківки, ще одне боєзіткнення триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили одинадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Діброви, Кривої Луки та Рай-Олександрівки, одне боєзіткнення триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Усього 29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Новий Донбас, Ганнівка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Муравка, Молодецьке, Новопавлівка, Грузьке та Чернігівка.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Три атаки окупантів відбили наші захисники в районах Олександрограда та Красногірського.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано три атаки окупантів у районах населених пунктів Верхня Терса, Білогір'я та Червона Криниця.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Павлівки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026 фото 11

Нині триває 1644-й день повномасштабної війни.

Теги: ворог Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський доручив посилити захист на найгарячіших напрямках фронту
Зеленський отримав нові дані про плани росіян на Донеччині
17 серпня, 16:54
Втрати ворога станом на 14 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 14 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
14 серпня, 06:59
Сили оборони атакували стратегічний нафтовий комплекс у Башкортостані
Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України
13 серпня, 12:26
Через масовану атаку РФ на Одещину пошкоджена енергетична, портова та житлова інфраструктура
Одещина оговтується після удару: яка ситуація зі світлом і постраждалими
9 серпня, 23:58
Серед співробітників ніхто не постраждав
Балістичним ударом знищено логістичний комплекс Pumа, може бути дефіцит
5 серпня, 16:21
ВВорог застосував балістичні ракети та крилаті ракети одразу з кількох напрямків
Росія масовано атакувала Київ: є загибла, поранені, спалахнули пожежі
5 серпня, 00:45
Найбільше таких злочинів зафіксовано на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині
Генпрокурор розповів, скільки українців загинуло від «дронового сафарі»
4 серпня, 22:10
Ситуація на фронті 31 липня
207 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 31 липня 2026
31 липня, 22:23
Сумщина зазнала 71 російського удару за добу
Росія масовано атакувала Сумщину: постраждали 19 людей, серед них семеро дітей
28 липня, 08:04

Події в Україні

173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026
173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026
Вибух у Піщанці на Дніпропетровщині: проведено евакуацію, є загибла
Вибух у Піщанці на Дніпропетровщині: проведено евакуацію, є загибла
Ірина Мудра під вартою, візит дипломата Ватикану до Москви. Головне за 25 серпня 2025
Ірина Мудра під вартою, візит дипломата Ватикану до Москви. Головне за 25 серпня 2025
ДТЕК за тиждень повернув світло майже 1 мільйону родин після обстрілів
ДТЕК за тиждень повернув світло майже 1 мільйону родин після обстрілів
«Укрзалізниця» замовила нові вагони для поїздів на понад 1 млрд грн
«Укрзалізниця» замовила нові вагони для поїздів на понад 1 млрд грн
У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)
У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
72K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua