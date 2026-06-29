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184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026
Ситуація на фронті 29 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 29 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав  двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6556 дронів-камікадзе та здійснив 1628 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

29 червня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 29 окупантів та одинадцять – поранено, знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 316 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Синельникового, Лиману, Стариці, Охрімівки, Вовчанських Хуторів, Шев’яківки та Хатнього. Два боєзіткнення тривають дотепер.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Ківшарівки.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Сім спроб загарбників просунутися відбито в районах Новомихайлівки, Новоселівки, Дробишевого та Лиману.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дев'ятнадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Три боєзіткнення тривають.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили дванадцять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, ще два боєзіткнення тривають.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 18 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Ганнівка, Шевченко, Родинське, Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Новопавлівка та Біляківка.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Двадцять одну атаку окупантів відбито у районах населених пунктів Копані, Привільне, Рівне, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське, ще одне боєзіткнення триває.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 8

На Оріхівському напрямку

Ворог два рази штурмував позиції наших захисників у районах Щербаків та Білогір'я.

184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026 фото 9

Нагадаємо, триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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