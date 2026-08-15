РФ атакувала Кривий Ріг ракетами: у місті вирує пожежа, є постраждалі

У Кривому Розі після удару вирує пожежа

Унаслідок удару постраждали двоє людей, їхній стан важкий

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує «Главком».

«На жаль, обидва поранені внаслідок російської атаки – важкі. Один чоловік, 61 рік – політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік – травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя», – повідомив Вілкул.

За його словами, після удару виникла пожежа, наразі її гасять. Ситуацію з електропостачанням у місті вже стабілізували.

Нагадаємо, російський ударний безпілотник влучив у гіпермаркет «Епіцентр» у Кривому Розі вранці 26 липня. Унаслідок атаки будівлю було зруйновано.

Також російські окупанти ввечері 10 липня атакували Кривий Ріг реактивним ударним дроном. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.