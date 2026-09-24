185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026

Лінія фронту станом на 24 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4118 дронів-камікадзе та здійснив 1869 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 вересня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 69 окупантів, 17 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 45 укриттів, склад паливо-мастильних матеріалів та чотири пункти управління БпЛА противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, шість пунктів управління БпЛА та 116 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 149 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони відбили п'ять атак противника в напрямках Малої Слобідки, Білої Берези, Коренька, Рівного та Кіндратівки.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Малої Вовчої та Тернової; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп'янському напрямку

З початку доби Сили оборони відбивали чотири штурми противника в районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового; два бої тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Дробишевого, Лимана, Надії та Шийківки; одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки; ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Усього 27 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Софіївка, Родинське, Дорожнє, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку

П'ять атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне та Чарівне; ще один бій триває.

Нині триває 1674-й день повномасштабної війни.