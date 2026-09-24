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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026
Ситуація на фронті 24 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 24 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4118 дронів-камікадзе та здійснив 1869 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 вересня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 69 окупантів, 17 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 45 укриттів, склад паливо-мастильних матеріалів та чотири пункти управління БпЛА противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, шість пунктів управління БпЛА та 116 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 149 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони відбили п'ять атак противника в напрямках Малої Слобідки, Білої Берези, Коренька, Рівного та Кіндратівки.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Малої Вовчої та Тернової; одне боєзіткнення триває дотепер.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 2

На Куп'янському напрямку

З початку доби Сили оборони відбивали чотири штурми противника в районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового; два бої тривають до цього часу.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Дробишевого, Лимана, Надії та Шийківки; одне боєзіткнення триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки; ще одне боєзіткнення триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 27 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Софіївка, Родинське, Дорожнє, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві атаки тривають.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 7

На Гуляйпільському напрямку

П'ять атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне та Чарівне; ще один бій триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 вересня 2026 фото 8

Нині триває 1674-й день повномасштабної війни.

Теги: штурм Генштаб окупанти

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