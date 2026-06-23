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Росія атакувала Запоріжжя та район: виникли пожежі, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Запоріжжя та район: виникли пожежі, є постраждалі
Пошкоджене СТО у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено приватний будинок, СТО та автозаправну станцію

Вночі 23 червня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За інформацією Федорова, кілька пожеж сталися у Запоріжжі через атаку росіян на місто. Пошкоджень зазнали приватний будинок, станція технічного обслуговування та автозаправна станція.

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Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Також через удари по Запорізькому району пошкоджено приватні будинки та розташовані поруч господарські споруди. Сталося займання осель, які наразі вже ліквідовані надзвичайниками.

За допомогою до медиків звернулось дві людини – чоловік та жінка 73-х років.

Росія атакувала Запоріжжя та район: виникли пожежі, є постраждалі фото 1
фото: Запорізька ОВА

Як відомо, 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, одна людина дістала поранень.

Нагадаємо, 20 червня російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, росіяни завдали дев’ятьох ударів. 

«В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки», – написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

До слова, 19 червня у Запоріжжі унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції. 

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об’єкти інфраструктури. Горів матеріал у приміщенні логістичного оператора», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Теги: Іван Федоров Запоріжжя

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