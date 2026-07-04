236 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 липня 2026

Лінія фронту станом на 4 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 58 авіаційних ударів із застосуванням 173 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6008 дронів-камікадзе та здійснив 1837 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 липня на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 37 окупантів та поранено вісім. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та три склади пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки противника, одну одиницю спеціальної техніки та 107 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося два боєзіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинув одну керовану авіабомбу, здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Стариці

Синельникового

Артільного

Кудіївки

Ізбицького

у бік Хатнього

Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися у бік:

Шийківки

Ставків

Лиману

в районі Дробишевого

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та у районах Різниківки й Закітного.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили дві атаки у районі Маркового та у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Іванопілля

у бік Довгої Балки

Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Шахового

Родинського

Новоолександрівки

Котлиного

Удачного

Гришиного

у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Сергіївки, Іванівки, Білицького

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Олександрограда, Березового та Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 27 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік:

Воздвижівки

Гуляйпільського

Цвіткового

Чарівного

Верхньої Терси

Староукраїнки

Косівцевого

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупиняли три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук'янівського та Новоданилівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 3 липня на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 17 атак.