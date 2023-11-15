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Росіяни вдруге за день обстріляли Запорізький район. Загинули рятувальники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдруге за день обстріляли Запорізький район. Загинули рятувальники
Унаслідок ворожого обстрілу двоє співробітників ДСНС загинули
фото ілюстративне

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події

Сьогодні, 15 листопада рятувальники потрапили під обстріл під час російської атаки у Запорізькому районі 15 листопада. Двоє працівників  ДСНС загинули, ще троє поранені. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

«Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Унаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», – розповів Клименко.

Крім того, за даними голови МВС, ще троє рятувальників отримали травми. «Також постраждали четверо цивільних», – додав Клименко.

Як зазначив очільник МВС, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 листопада, російські загарбники атакували ракетами Запорізький район. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, а семеро отримали поранення. З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Теги: окупанти обстріл рятувальники Ігор Клименко поранення росіяни Запорізька область

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