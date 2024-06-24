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Путін відмовився коментувати події у Дагестані та Севастополі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін відмовився коментувати події у Дагестані та Севастополі
Диктатор скасував усі особливі звернення до народу
фото: з відкритих джерел

З останнім даними загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули

Російський диктатор Володимир Путін уникає коментувати останні вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу. Про це повідомив прессекратр Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

«Путін не планує виступати з особливим зверненням у зв'язку з терактами в Севастополі та Дагестані», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів. 

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

Також повідомлялося, що понад 15 співробітників поліції РФ було вбито після низки нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня.

За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено.

За його словами, шістьох бойовиків було вбито внаслідок «контртерористичної» операції в Дагестані.

Теги: Крим путін Дагестан

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