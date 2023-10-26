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Атака на Хмельниччину: скільки постраждало цивільних об'єктів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Хмельниччину: скільки постраждало цивільних об'єктів
фото ілюстративне

У Хмельницькій області через нічну повітряну російську атаку постраждало 1 760 цивільних об'єктів, зокрема 282 багатоквартирні будинки

Унаслідок нічної атаки Росії по Шепетівському районі, Хмельницької області, пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури. Про це повідомляє перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Хочу поділитися з вами першими підсумками підрахунку пошкоджених об'єктів унаслідок ворожої атаки, що сталася цієї ночі в Шепетівському районі», – сказав він.

За його словами, підраховано таких об'єктів у кількості 1760. З них:

  • багатоквартирних будинків – 282,
  • приватних – 1404.

Об'єктів соціальної інфраструктури 74. З них:

  • освітніх – 41,
  • сфера охорони здоров'я – 6,
  • закладів культури – 14,
  • дві церкви.

«Як ми бачимо, попереду багато роботи з відновлення», – підсумував Тюрін.

Як повідомлялося, адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки. 

У ніч на 25 жовтня окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136, які пролетіли над територією центральних регіонів і прямували у напрямку Хмельницької області. Вибухи під час повітряної тривоги чули в кількох областях України, зокрема й на Хмельниччині. Мешканці області зазначають, що такої масової атаки безпілотниками ще не було.

У Хмельницькій області спрацювало ППО, про це заявили у Хмельницькій ОВА. Водночас про повітряні удари повідомили в місті Славута Хмельницької області. Міський голова Василь Сидор вказав, що у населеному пункті є пошкодження від російського обстрілу. Також він зазначив, що 25 жовтня не працюватимуть навчальні заклади.

Також генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) 25 жовтня. 

Теги: МАГАТЕ Хмельницька АЕС окупанти Хмельниччина

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