Атака на Хмельниччину: скільки постраждало цивільних об'єктів

У Хмельницькій області через нічну повітряну російську атаку постраждало 1 760 цивільних об'єктів, зокрема 282 багатоквартирні будинки

Унаслідок нічної атаки Росії по Шепетівському районі, Хмельницької області, пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури. Про це повідомляє перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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«Хочу поділитися з вами першими підсумками підрахунку пошкоджених об'єктів унаслідок ворожої атаки, що сталася цієї ночі в Шепетівському районі», – сказав він.

За його словами, підраховано таких об'єктів у кількості 1760. З них:

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багатоквартирних будинків – 282,

приватних – 1404.

Об'єктів соціальної інфраструктури 74. З них:

освітніх – 41,

сфера охорони здоров'я – 6,

закладів культури – 14,

дві церкви.

«Як ми бачимо, попереду багато роботи з відновлення», – підсумував Тюрін.

Як повідомлялося, адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки.

У ніч на 25 жовтня окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136, які пролетіли над територією центральних регіонів і прямували у напрямку Хмельницької області. Вибухи під час повітряної тривоги чули в кількох областях України, зокрема й на Хмельниччині. Мешканці області зазначають, що такої масової атаки безпілотниками ще не було.

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У Хмельницькій області спрацювало ППО, про це заявили у Хмельницькій ОВА. Водночас про повітряні удари повідомили в місті Славута Хмельницької області. Міський голова Василь Сидор вказав, що у населеному пункті є пошкодження від російського обстрілу. Також він зазначив, що 25 жовтня не працюватимуть навчальні заклади.

Також генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) 25 жовтня.