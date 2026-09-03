Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому

Унаслідок атаки одна людина зазнала травм, її госпіталізували

У Кропивницькому російський безпілотник 3 вересня влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

«За попередньою інформацією, у Кропивницькому зафіксовано влучання ворожого дрона по багатоповерховому житловому будинку. Ситуація відстежується. Будьте в безпеці», – повідомив Райкович.

Згодом очільник Кіровоградської ОВА уточнив інформацію про наслідки атаки. За його словами, відомо про одну травмовану людину. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Інформація про інші можливі наслідки російської атаки наразі уточнюється.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Кропивницькому районі оголосили о 20:05. Станом на 22:00 сигналу про відбій тривоги не було.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новими засобами протидії російським реактивним «шахедам». Українські виробники вже створили прототипи швидкісних дронів-перехоплювачів та готують їх до застосування.

За словами глави держави, Росія нарощує виробництво швидкісних засобів повітряного нападу, тому Україна планує збільшити кількість власних перехоплювачів і дешевих ракет для боротьби з ними.

30 серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна вже випробувала чотири потенційні перехоплювачі реактивних «Шахедів». За його словами, польові випробування відбулися, а наступним завданням є вдосконалення цих засобів та масштабування їхнього виробництва до тисяч одиниць.