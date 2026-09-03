Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому
Російські війська атакували Кропивницький безпілотниками
фото: ДСНС (ілюстративне)

Унаслідок атаки одна людина зазнала травм, її госпіталізували

У Кропивницькому російський безпілотник 3 вересня влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

«За попередньою інформацією, у Кропивницькому зафіксовано влучання ворожого дрона по багатоповерховому житловому будинку. Ситуація відстежується. Будьте в безпеці», – повідомив Райкович.

Згодом очільник Кіровоградської ОВА уточнив інформацію про наслідки атаки. За його словами, відомо про одну травмовану людину. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Інформація про інші можливі наслідки російської атаки наразі уточнюється.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Кропивницькому районі оголосили о 20:05. Станом на 22:00 сигналу про відбій тривоги не було.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новими засобами протидії російським реактивним «шахедам». Українські виробники вже створили прототипи швидкісних дронів-перехоплювачів та готують їх до застосування.

За словами глави держави, Росія нарощує виробництво швидкісних засобів повітряного нападу, тому Україна планує збільшити кількість власних перехоплювачів і дешевих ракет для боротьби з ними.

30 серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна вже випробувала чотири потенційні перехоплювачі реактивних «Шахедів». За його словами, польові випробування відбулися, а наступним завданням є вдосконалення цих засобів та масштабування їхнього виробництва до тисяч одиниць.

Читайте також:

Теги: поранення Кропивницкий Кіровоградщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталка Карпа і Євген Тєрєхов 10 років перебувають у шлюбі
«Мій другий день народження». Чоловік Наталки Карпи розповів про складне поранення на фронті
27 серпня, 18:25
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару
Росія атакувала торговий центр у Харкові, є загиблий та постраждалі
27 серпня, 13:56
Інформація про наслідки атаки уточнюється
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
27 серпня, 03:19
Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу
У Києві відкрилася комунальна автошкола для ветеранів з інвалідністю: подробиці
25 серпня, 17:34
Від удару загинула пасажирка, ще четверо людей поранені
Росіяни атакували електропоїзд: є загиблі та поранені (оновлено)
23 серпня, 18:17
Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині
Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині
16 серпня, 12:01
Внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа
Сумщина: росіяни вбили дев'ятирічного хлопчика та його маму
14 серпня, 08:37
Рятувальники і влада показали наслідки масованого удару по Одесі
Рятувальники і влада показали наслідки масованого удару по Одесі
9 серпня, 08:45
Заводу, яким керує Ткачук, виробляє FPV-дрони «Упирь» для армії РФ
У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації
5 серпня, 14:06

Події в Україні

Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області
Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області
Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог
Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 вересня 2026
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому
Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві
Зеленський розповів, кого буде звільнено після перестрілки між СБУ та ГУР у Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
92K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua