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Окупанти вдарили по пляжу в Запоріжжі: є поранені (оновллено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по пляжу в Запоріжжі: є поранені (оновллено)
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
фото: Іван Федоров/Telegram

Пораненим надається медична допомога

Російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оновлення станом на 17:25

Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилася до шести.

Окупанти вдарили по пляжу в Запоріжжі: є поранені (оновллено) фото 1

Дані станом на 16:43

«Поранено чотири людини, з них троє дітей. Кожному надається медична допомога. Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевих пабліків, росіяни атакували центральний пляж в Запоріжжі, де відпочивало багато людей. Над місцем прильоту видніються величезні стовпи диму.

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Окупанти вдарили по пляжу в Запоріжжі: є поранені (оновллено) фото 3

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника на територію автозаправної станції загорілися два автомобілі. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих.

Також російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп. Унаслідок чого поранено людей.

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Теги: війна Запоріжжя

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